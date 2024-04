Janša ves iz sebe: »Stranka odvzema status društvom? Povsem nezakonito.«

V stranki Levica so na družabnem omrežju X objavili svoje dosežke v minulem tednu. Med ostalimi uspehi, ko je odprte 88 najemnih stanovanj v Ljubljani, so kot uspeh navedli tudi, da so društvu Rumenih jopičev odvzeli status, da deluje v javnem interesu. Kot smo namreč že poročali, je pristojna komisija ministrstva za kulturo odločila, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu.

Temu se je začudila opozicija. Prvak SDS Janez Janša je zato sporočil: »Hm. Stranka odvzema status društvom? Povsem nezakonito.«