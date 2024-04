Društvu, povezanemu z rumenimi jopiči, odvzeli status, sledila objava z antisemitističnimi elementi

Po objavi, da je pristojna komisija ministrstva za kulturo odločila, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu, se je na omrežju X pojavila objava, ki z antisemitističnimi elementi obračunava s člani komisije za medije. Ta sicer sploh ni odločala o tem.

Člani so objavo prijavili policiji

Pred dnevi se je na enem od profilov, ki promovira nacionalistično vsebino, pojavila objava neznanega avtorja, ki s sovražno vsebino obračunava s člani komisije za medije ministrstva za kulturo, češ da so sodelovali pri odvzemu statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture omenjenemu društvu.

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je status prejelo od ministrstva za kulturo pred tremi leti, ko ga je vodil Vasko Simoniti. Odločitev je v javnosti sprožila veliko ogorčenja.

Na Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je javnost postala pozorna, ko je pred tremi leti predsednik društva Urban Purgar na družbenem omrežju Twitter poveličeval Hitlerja, kar je med političnimi strankami sprožilo ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. Purgar, ki je po podatkih spletne strani Nacionalne tiskovne agencije (NTA) njen odgovorni urednik in pripadnik t. i. rumenih jopičev, je poleti 2021 na družbenem omrežju twitter zapisal Hitler je heroj, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.

Neznani pisec tokratne sporne objave, ki se postavi v bran društvu, pa s člani komisije za medije ministrstva za kulturo obračunava z antisemitistično vsebino. Ob tem so sledili pripisi, da »bodo vsi odgovarjali« in da »»smo v vojni«, navaja Večer.

»Gre za primer širjenja sovražnosti na navedenem X-profilu, ki mu skorajda ni primere,« so zapisali člani komisije, ki so objavo prijavili med drugim policiji, informacijskemu pooblaščencu, varuhu človekovih pravic in na safe.si.

Sovraštvo obsodila tudi ministrica za kulturo

»Izbruhe odkritega sovraštva«, ki so se sprožili zaradi odločitve o neizpolnjevanju pogojev za status organizacije v javnem interesu, je javno že obsodila ministrica za kulturo Asta Vrečko. »Kot družba se moramo odločno upreti takšnim pojavom in posameznikom. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so ti posamezniki povezani s skrajno desno politiko, ki se prav tako hrani z netenjem sovraštva. Želimo si živeti v odprti in solidarni družbi, ne družbi sovraštva,« je zapisala na omrežju X.

Varuh človekovih pravic je seznanjen s primeri nestrpnosti in sovražnosti proti članom komisije za medije pri ministrstvu za kulturo, ki so že podali prijavo zaradi objave na družbenem omrežju X. Varuh človekovih pravic ščiti pravice posameznikov v odnosu do državnih organov in jih v tovrstnih primerih sovražnosti usmeri, da podajo prijave na organe pregona, to sta policija ali tožilstvo, so zapisali v odzivu za STA.