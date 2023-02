Janša takole nad Fajonovo: »Spet brez slovenske zastave na uradnih pogovorih. Koga predstavlja?«

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je ta teden mudila na uradnem obisku v Kirgiški republiki. Obisk je bil namenjen krepitvi gospodarskega sodelovanja, političnega dialoga ter sodelovanja na dvostranskem in multilateralnem področju, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Ob tem pa je nekaj zmotilo šefa SDS. Tako je Janez Janša objavil fotografijo s srečanja Fajononove in njenega gostitelja zunanjega ministra Ženbeka Kulubajeva. Ob fotografiji je tako zapisal: »Spet brez slovenske zastave na uradnih pogovorih. Koga predstavlja?«

Na fotografiji res ni slovenske zastave, so pa na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve objavil fotografijo pogovora med slovensko zunanjo ministrico in njenimi gostitelji iz Kirgiške republike, na kateri sta zastavi obeh držav.