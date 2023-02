Po proslavi se je oglasil tudi Janez Janša: Če ne bo sankcij ...

V Cankarjevem domu se je v torek odvila vsakoletna državna proslava pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na kateri so podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Ema Kugler in Herman Gvardjančič.

So bile pa vse oči uperjene tudi v Svetlano Makarovič, ki je napovedala, da bo na proslavi povedala, kar si je zamislila, pa tudi če bo šla na oder po vseh štirih. Umetnica je na koncu prireditve uresničila svojo napoved in se – kljub drugačnemu scenariju proslave – povzpela na oder. Tam je v družbi Jaše Jenulla in Borisa A. Novaka prebrala pesem, vmes pa so ji prinesli tudi mikrofon, da se jo je slišalo po vsej dvorani. Na nacionalki so v ta namen tudi podaljšali prenos proslave, pred tem so namreč že predvajali zaključno špico.

Janša: Pot v kaos je enako nevarna tudi za tiste, ki jo tlakujejo

Dan po proslavi se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša, ki meni, da takšna poteza na koncu proslave ni bila primerna. »Gre za osnove profesionalnega obnašanja, ki nima političnega predznaka. Če ne bo sankcij, bo to dovoljeno tudi v prihodnje. Komurkoli. Pot v kaos je enako nevarna tudi za tiste, ki jo tlakujejo.«