Janšo dobil opozorilo, naj neha provocirati

Poročali smo že, da se v Sloveniji mudi misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev .

Tako preverjajo stanja na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Želimo ugotoviti čim več dejstev, ne pa doseči padca vlade, zatrjuje vodja delegacije Sophie in 't Veld.

In 't Veldova je ob začetku obiska ponovila, da bi se radi sestali tudi s slovenskim premierjem Janezom Janšo. »Tu smo do petka in zelo radi bi se z njim dobili osebno ter slišali njegovo stališče,« je dodala.

Namesto Janše prazen stol

Ob tem so se oglasili iz Skupine S&D v Evropskem parlamentu. Tako je Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov potožila, da se z predstavnki misije Evropskega parlamenta premier Janez Janša ne želi srečati. Pravijo, da imajo zanj veliko vprašanj, predvsem glede pravne države in svobode medijev v Sloveniji, a jih je pričakal le, kot so se izrazili, prazen stol.

Janšev odgovor: Nazadnje so v EU novinarja ubil na Nizozemskem

No, predsednik vlade jim ni ostal dolžan. Tako se na tviterju sprašuje, kdo sploh je Skupina S&D v Evropskem parlamentu. Zanima ga ali so obiskali nemško kanclerko, danskega predsednika vlade ali pa francoskega predsednika.

In kot pomenljivo še doda Janša: »Mimogrede, Nizozemska je tista, kjer so v EU nazadnje ubili novinarja. V Sloveniji se je to dogajalo v bivšem režimu, ko so bili na oblasti vaši kolegi iz stranke SD«.

Janša naj ne provocira

Na vse skupaj se je odzval tudi predsednik evropskega parlamenta David Sassoli, ki je Janšo pozval »naj preneha s provokacijami zoper člane evropske delegacije«. Sassoli še meni, da so napadi na evropske poslance »tudi napadi na evropske državljane«.