V Sloveniji posebna misija Evropskega parlamenta: želi doseči padec vlade?

Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev je danes v Sloveniji začela preverjanje stanja na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Želimo ugotoviti čim več dejstev, ne pa doseči padca vlade, je ob začetku obiska poudarila poudarila vodja delegacije Sophie in 't Veld.

In 't Veldova iz vrst liberalne Renew je zagotovila, da se želijo na svoji misiji v Sloveniji srečati s čim več predstavniki različnih spektrov družbe in institucij, da bi dobili čim širši vpogled v dogajanje v državi.

Na vprašanje, ali želijo z misijo doseči padec vlade, se je Nizozemka najprej odzvala s smehom. »To ni naša stvar, niti ni naša stvar, da se postavimo na katerokoli stran, temveč ugotavljamo dejstva in preučujemo opozorila, ki so bila izražena,« je dejala. Kot je dodala, želi misija izvedeti več o tem, kako v Sloveniji ljudje gledajo na opozorila glede razmer v državi.

Gre za dolgotrajno misijo, ki ne bo temeljila le na tokratnem obisku v Sloveniji, ampak med drugim tudi na pogovorih po spletu, sestankih v Bruslju in informacijah, ki jih posredujejo institucije ali posamezniki, je pojasnila.

Želijo srečanje z Janšo

In 't Veldova je danes vnovič izrazila željo, da bi se sestali tudi s slovenskim premierjem Janezom Janšo. »Tu smo do petka in zelo radi bi se z njim dobili osebno ter slišali njegovo stališče,« je dodala.

Kakšni bodo učinki te misije, je po besedah in 't Veldove odvisno od slovenskih državljanov. V okviru misije namreč predvsem nadzorujejo, in ne vsiljujejo sankcij ali ukrepov. Ko bodo poročali v Evropskem parlamentu, pa je odvisno od evropskih poslancev, ali bo morda sprejeta resolucija na to temo.

V okviru misije se bodo evropski poslanci do petka srečali s predstavniki nacionalnih oblasti, civilne družbe in medijev. V misiji sodeluje sedem poslancev iz parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), po eden iz vsake politične skupine, ter poslanec iz odbora za proračunski nadzor. Te misije pripravi in izvede odbor Libe. Med njimi je tudi evropska poslanka iz Slovenije Romana Tomc, ki zastopa največjo politično skupino, desnosredinsko Evropsko ljudsko stranko (EPP).

Med temami v Sloveniji bosta predvidoma v ospredju neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji in svoboda medijev, tudi financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA), saj so ta vprašanja v minulih mesecih v Bruslju najbolj odmevala.