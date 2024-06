Janša se s težkim srcem spominja, kaj se je zgodilo pred desetimi leti (FOTO)

Danes mineva natanko 10 let od dneva, ko je Janez Janša ob 19.45 prestopil prag zapora na Dobu in tam začel prestajati zaporno kazen zaradi obsodbe v zadevi Patria. Janša se je na omrežju X spomnil, kako se je zjutraj poslovil od otrok in kako je v družbi podpornikov odkorakal za zapahe.

»Jutro slovesa od družine 20. junij 2014 in sprevod po poti slovenskega krivosodja popoldne istega dne. Hvala družini, prijateljem, stranki SDS in vsem vztrajnikom, da nismo klonili, nismo sovražili in da smo danes mnogo močnejši - na pragu novih bitk in zmag,« je zapisal in dodal tri fotografije.

Janšo je na prestajanje zaporne kazni pospremila velika množica podpornikov. Tri dni po prihodu na Dob, so politika že premestili na odprti oddelek, kjer je dobil možnost do uporabe spleta in mobilnega telefona. Janša je na Dobu prestajal dveletno zaporno kazen, a je zapor po 176 dneh zapustil, ko je Ustavno sodišče ugodilo njegovemu predlogu, naj do končne odločitve ustavno sodišče začasno zadrži izvršitev sodbe v zadevi Patria.

Janez Janša med odhodom na Dob. FOTO: Voranc Vogel/delo

Zadeva Patria je dobila epilog šele leta 2022. Janša je takrat objavil na družabnih omrežjih sklep sodišča, ki je zavrglo njegovo pritožbo na sklep o zastaranju zadeve Patria. Zapisal je, da so po dolgem oklevanju zavrglo našo pritožbo zoper zastaranje in sporočilo, da ima njihova odločitev enake pravne posledice kot oprostilna sodba.

Primer Patria

Zadeva Patria je bila ena izmed največjih afer v zgodovini samostojne Slovenije. Po nakupu finskih oklepnikov 8x8 in pravnomočni obsodilni sodbi aprila 2014, je Janša junija odšel v zapor, a ustavno sodišče je aprila 2015 sklenilo zadevo vrniti na prvostopenjsko sodišče. Še pred novo sodno odločitvijo je torej zadeva zastarala in tako ni doživela epiloga. Janša je sicer ocenjeval, da bi lahko v ponovnem postopku dosegel oprostilno sodbo in tako nedvoumno dokazal svojo nedolžnost.