Janša se je poslovil s čela vlade s temi besedami in v družbi svojih ljudi (FOTO)

Dober mesec po državnozborskih volitvah, bodo v DZ danes potrjevali 17-člansko ministrsko ekipo, premier Robert Golob pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Janeza Janše. Janša je še na zadnji dan svojega mandata z ministrsko ekipo na protokolarnem posestvu Brdo pri Kranju sklical sejo vlade, kjer so sprejel novo uredbo o odpadkih. To je tudi zadnje dejanje Janševe vlade v dveh letih vodenja države.

Janša se je na zaključni redni seji svojim najtesnejšim sodelavcem zahvalil za sodelovanje. »Hvala ministricam in ministrom ter njihovim ekipam in vladnim službam za predano delo in garanje v dveh letih pandemije, okrevanja, vodenja sveta EU in boja za blaginjo Slovenije. Rezultati govorijo,« je zapisal na twitterju in objavil nekaj fotografij z dogodka, na katerem so bili zbrani prešerno razpoloženi.