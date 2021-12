Janša: Pred nami težki tedni, verjetno se bo treba spet odpovedati določenim svoboščinam

Tujina zaradi omikrona beleži nove rekorde dnevnih okužb s koronavirusom, tudi v Slovenii se je krivulja spet obrnila navzgor.

Že tretji dan zapored namreč beležimo rast števila novih primerov. V torek so opravili 5.948 PCR-testov in našteli 1.863 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 31,3 odstotka.

Predsednik vlade Janez Janša je na TV Slovenija na vprašanje, kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih dejal: »Težko rečem, da smo na koncu. Zelo verjetno so pred nami tedni najvišjih okužb.«

A je posvaril: »Nekaj smo se vendarle naučili glede upiranja tej bolezni, zagotovo so pred nami težki tedni. In zelo verjetno se bo treba spet odpovedati določenim svoboščinam.«

Ukrepi, ki jih sprejemajo po svetu so zato, da se rast epidemije upočasni. To so ukrepi, ki jih nihče ne mara, še najmanj pa vlada, ki je potem deležna vsega gneva, je dodal.

Ustavno sodišče kot grožnja

Slovenija ne more storiti nič takšnega, kar ne storijo tudi druge države, ki so v podobni situaciji, meni premier Janša. A Slovenci imamo specifične težave, je opozoril.

»V Sloveniji ne vlada, ne državni zbor ne more ukrepov sprejemati kot delajo druge države, ker to s svojimi odločitvami blokira ustavno sodišče. »Že to, da ta grožnja visi nad nami, omejuje ukrepanje, stroka si niti ne upa predlagati določenih stvari ...«.

Kdo je kriv za razklanost Slovencev glede ukrepov?

Opozicija je tako rekoč nasprotovala vsem ukrepom meni Janša, ampak meni, da to ni imelo tako velikega učinka na ravnanje prebivalstva. Večja težava je bila to, da so osrednji mediji temu sledili in da se je ta razklanost pri vsakem ukrepu potem prenesla v javno sfero. Če bi to ostalo na ravni nekega političnega spopada v parlamentu, to ne bi imelo kakih drastičnih posledic. A je vseeno dodal, da se to v zadnjem času popravlja.

Tudi o tem, kdaj mu je bilo težko med epidemijo

Na vprašnje kdaj mu je bilo med epidemijo težko pa ja premier povedal, da ga je velikokrat prizadelo, ko mu je žena, zdravnica Urška Bačovnik Janša, razlagala, ko je prišla nekoč sredi dneva iz nočne izmene, kako so intubirani tudi mladi ljudje, bistveno mlajši od njega ali pa od nje tudi.

»Vsak je sicer imel običajno še kakšno stransko bolezen, ampak takih je na sto tisoče, ki imajo še kako drugo bolezen v Sloveniji in bi lahko živeli še desetletja. Tukaj pa je umrl, recimo. Vsaka taka smrt, še posebej zdaj, ko je na voljo cepivo, na neki način prizadene, je nepotrebna,« je pojasnil predsednik vlade.