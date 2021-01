Janša poslancem Desusa postavil ultimat

Premierse je na novinarski konferenci o epidemiji novega koronavirusa odzval tudi na poročanje, da naj bi bil na mizi predlog, da bi se koalicijski partnerji izmenjevali na čelu ministrstva za zdravje. To po odstopuvodi kar Janša, v sredo pa so se pojavile govorice, da naj bi ga za naslednji mesec zamenjal obrambni minister in prvak NSi. Možnost takšnega rotiranja je sicer že zavrnil predsednik državnega zbora (DZ)»Ne vem, od kod te špekulacije o prenosu začasnega upravljanja te funkcije, ker te variante ni. Res je, da se je koalicija takrat, ko je sredi najhujšega vala epidemije minister iz Desusa Tomaž Gantar odstopil, koalicija posvetovala, kdo bo začasno opravljal to funkcijo in ali je smiselno takoj predlagati novega kandidata. Dejansko je bilo tudi v igri ime Tonina, a smo se skupaj odločili, da je najbolj smiselno, da to funkcijo začasno prevzamem sam, in da ministra na to mesto predlagamo takoj, ko se razreši situacija, ki je nastala po izstopu stranke Desus oz. po odločitvi sveta stranke Desus za izstop iz koalicije,« je pojasnil Janša.Janša bo lahko vodil zdravstveni resor najdlje do 18. marca, tri mesece po odstopu Gantarja, ki je kot minister odstopil potem, ko so organi stranke upokojencev sprejeli sklep, da zapustijo Janševo vlado. Gantarjevemu zgledu pa ni sledil kmetijski minister, ki prav tako prihaja iz kvote Desusa.»Glede na to, da na razmerja sil in na podporo vladi ne odločajo neposredno organi posamičnih strank, ampak poslanci v parlamentu in da ta situacija glede statusa ali pa pozicije poslanske skupine Desus ali pa vsaj vseh njihovih poslancev ni jasna, je to glavni razlog, da v DZ še nisem predlagal novega ministra ali ministrice, kajti to zadevo želimo rešiti z enim korakom. V primeru, da poslanska skupina Desus večinsko ne podpira več vlade, potem je v zraku tudi ministrstvo za kmetijstvo, ki po koalicijski pogodbi pripada tej stranki oz. poslanski skupini. Minister in poslanci Desusa se morajo do srede naslednjega tedna, ko je sestanek koalicije, odločiti ali na neki način sodelujejo s to vlado, v vladi ali pa so klasična opozicija brez kadrovskega razreda v vladi glede na koalicijsko pogodbo.« S tem je Janša postavil poslancem Desusa rok, do katerega se morajo izjasniti. »Od srede naslednjega tedna bo bolj jasno in od tega je tudi odvisno, ali bo z moje strani v DZ romal en predlog ali dva predloga za novega ministra.«Kot je znano, je bil predsednik Desusakandidat za mandatarja, a so zaradi okužb pri nekaterih poslancih konstruktivno nezaupnico, pod katero so se podpisali le trije od petih poslancev Desusa (so iz stranke izključili, a ostaja del Desusove poslanske skupine), umaknili.