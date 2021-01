Luka Mesec ni zadovoljen, Levica umika podporo Erjavcu?

Koordinator Levice Luka Mesec je v izjavi v državnem zboru o dogajanju v KUL in vprašanju konstruktivne nezaupnice poudaril, da so bili v Levici od začetka stoodstotno konstruktiven partner KUL, je pa dejstvo, da se stvar vleče predolgo. Kot je dejal, umazanega perila ne bo pral javno, a je zelo nezadovoljen s tem, kako se v zadnjih dneh dela v KUL.



»Kljub vsem peripetijam v zadnjih mesecih nismo nikoli skakali pred kamere ali javno provocirali sporov znotraj Koalicije ustavnega loka (KUL),« je v izjavi, ki je bila sicer namenjena zahtevi za odprtje petkove seje odbora državnega zbora za zadeve EU, povedal Mesec. Po njegovih navedbah si vsi želijo ali delajo na tem, da bi lahko bila konstruktivna nezaupnica vložena čim prej, da se preštejejo. Ali ima Erjavec še zaupanje Levice? Napovedal je, da se bodo partnerji KUL o dogajanju v svojih vrstah pogovorili na prvem sestanku prihodnji teden. »Tam se bo tudi treba odločiti, kako naprej,« je dodal Mesec. Po sestanku prihodnji teden bo, kot pravi, odgovoril tudi na vprašanje, ali ima predsednik Desusa Karl Erjavec še zaupanje Levice oziroma ali je po njihovem mnenju še vedno najprimernejši kandidat za predsednika potencialne vlade.



Erjavec je namreč 19. januarja ob nestrinjanju dela KUL, tudi Levice, umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Napovedal je vnovično vložitev konstruktivne nezaupnice takoj, ko bodo prisotni vsi poslanci, ki jo podpirajo. Tedaj je namreč ugotavljal, da so nekateri odsotni zaradi okužbe s koronavirusom ali samoizolacije. Desus v eni poslanski skupini Pod predlog nezaupnice vladi Janeza Janše je bilo podpisanih 43 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in Desusa, z izjemo poslanca Desusa Branka Simonoviča. Erjavec ima sicer težave s podporo svojih poslancev, ki tudi po tem, ko je svet stranke podprl formalno priključitev stranke KUL, dajejo različna sporočila. V torek so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se niso pogovarjali. O prihodnjem delovanju se bodo prihodnji teden pogovorili z vodstvom stranke.



Predsednica SD Tanja Fajon in predsednik LMŠ Marjan Šarec sta v sredo izrazila pričakovanje, da se bo Desus čim prej izjasnil oziroma da bo Erjavec povedal, kako je s položajem njegovih poslancev. Fajonova je ugotavljala, da projekt konstruktivne nezaupnice ne gre po pričakovanjih. Partnerje KUL je pozvala, da vnovič opredelijo strategijo o nadaljnjih korakih oziroma cilj zamenjave aktualne vlade.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: