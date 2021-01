Še vedno veliko okužb, a delež pozitivnih testov pada

V četrtek je bilo v Sloveniji odkritih 1.294 okužb z novim koronavirusom. S PCR-testi so potrdili 1.005 novih okužb, testiranih je bilo 4.506 oseb. Delež pozitivnih pri PCR-testih znaša 22,3 odstotka (dan prej 23,1 odstotka, v četrtek prejšnji teden pa 22,9 odstoka). Opravili so 7.527 hitrih testov in potrdili 289 okužb. Delež pozitivnih pri hitrih antigenskih testih je bil 3,8 odstotka (dan prej 4,3 odstotka), poroča sledilnik covida 19.



Trenutno je v Sloveniji aktivnih 17.451 oziroma 167 manj kot dan prej.



Gibanje krivulje sedemdnevnega povprečja novih okužb po regijah (na 100.000 prebivalcev):

