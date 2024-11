Janša ponosen na svojo Urško: poglejte, kaj si je privoščila med Arabci

Nataša Pirc Musar je te dni razjezila mnoge, ko si je med obiskom Velike mošeje šejka Zajeda v Združenih arabskih emiratih glavo, kot veleva tradicija, pokrila z ruto. Čeprav je s tem zgolj spoštovala gostitelja in pravila, ki veljajo v tej deželi, pa so se mnogi obregnili ob njeno potezo, češ da ne spoštuje pravic žensk.

Z njenim ravnanjem se ne strinja niti prvak SDS Janez Janša, ki je na družbenem omrežju objavil nekaj fotografij s svojega obiska Kuvajta in Savdske Arabije, na katerega ga je pred leti spremljala tudi žena Urška. V nasprotju s predsednico se je odločila, da las ne bo skrila. »Ponosen na ženo, ki si na uradnem obisku v Kuvajtu in Savdski Arabiji, ko so imeli tam še precej bolj stroga merila kot danes, ni pokrivala glave in zakrivala obraza,« je ob zbirki fotografij, na katerih Urška razkazuje svoje svetleče kodre, zapisal Janša in dodal, da njegova žena zaradi tega ni imela nikakršnih težav, gostitelji pa da so njeno odločitev sprejeli in spoštovali.

Združeni arabski emirati so sicer muslimanska dežela, a ker jo obišče ogromno turistov, zanje ne veljajo tako zelo stroga pravila oblačenja kot v kateri drugi državi. Ženskim popotnicam se denimo ni treba držati strogih pravil oblačenja, kot navajajo turistični vodniki, je dovolj, da za obisk javnih krajev izberejo »skromna oblačila, ki ne razkrivajo preveč«. Glave jim ni treba pokrivati, kljub temu pa jim turistični vodniki svetujejo, naj imajo s sabo ruto, če se namreč odločijo za obisk mošeje, je pokrivanje glave namreč za ženske obvezno.