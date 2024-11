Nataša Pirc Musar med obiskom šejka s to potezo nekatere razjezila (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nedeljo začela dvodnevni uradni obisk v Združenih arabskih emiratih, namenjen krepitvi dvostranskih odnosov in sodelovanja. Med drugim se bo sestala s predsednikom države, šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, in obiskala različna slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dabiju.

Kot je predsednica sporočila na družbenih omrežjih, je najprej obiskala Veliko mošejo šejka Zajeda. Med ogledom mogočnih prostorov mošeje je sezula čevlje, na glavo pa si je nadela ruto, kot velevajo tamkajšnja pravila.

Ta poteza pa je očitno razjezila nekatere uporabnike omrežja X. »Feministična politika Nataše Pirc Musar« je cinično komentiral eden od uporabnikov in pripel fotografijo predsednice, ki je nastala v mošeji.

Poleg srečanja s šejkom al Nahjanom se bo Pirc Musar sestala še s predsednikom Federativnega nacionalnega sveta Združenih arabskih emiratov Sakrom Gobašem. V pogovorih bodo posebno pozornost posvetili nadgradnji dvostranskih odnosov in krepitvi sodelovanja na političnem in gospodarskem področju. Dotaknili se bodo tudi razmer na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu.