Janša objavil fotografijo z vlaka, oglasil se je njegov nekdanji politični sopotnik

Potovanje predsednika vlade Janeza Janše na vojno območje Kijeva je mnoge pustilo odprtih ust. Gre za tvegano pot, saj so ukrajinska mesta dnevna tarča ruskih napadov. Na družbenih omrežjih smo lahko spremljali objave s poti Janše in njegovih kolegov predsednikov vlad Poljske in Češke, s katerimi se je z vlakom odpravim v ukrajinsko prestolnico.

Črnčec: Tvitanje bi lahko razkrilo lokacijo politikov

Ob zapisih in fotografijah, ki jih je objavil Janša, je mogoče zaslediti številne pohvale premierjevega poguma, domača opozicija pa mu je očitala marketinško potezo pred volitvami. Nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost iz kvote LMŠ in nekdanji politični sopotnik Janše, zdaj pa njegov veliki nasprotnik Damir Črnčec pa je ob Janševih objavah opazil neko podrobnost, ki bi menda lahko celo ogrozila življenja predsednikov vlad treh evropskih držav.

»Poleg nevidnega črnila na listu papirja je Janša med potjo v Ukrajino uporabljal še mobitel ter tako natančno stalno razkrival lokacijo gibanja vlaka. Tvitanje za domače potrebe je imelo prednost pred varnostjo,« je zapisal Črnčec.

Janša je z včerajšnje poti res tvitnil okoli 13. ure, potem še uro pozneje, okoli 17. ure pa vse do poznega večera je bil na twitterju še aktivnejši. Okoli 11. ure je Reuters sporočil, da so predsedniki vlad prečkali poljsko-ukrajinsko mejo. Kdaj so prispeli v ukrajinsko prestolnico, ni znano, prav tako ne kraj sestanka z Zelenskim.

Na Ukom smo naslovili vprašanja v zvezi z opozicijskimi obtožbami. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Zelenski vesel obiska

Obiska treh predsednikov vlad je bil vesel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Vaš obisk v Kijevu v tem težkem času za Ukrajino je močan znak podpore. To resnično zelo cenimo,« je dejal Zelenski na srečanju.

»Tu smo zato, da izrazimo občudovanje vašemu boju, s katerim uničujete mit o neuničljivi Rusiji,« je med drugim dejal Janša. Kot je dodal, ne branijo samo svoje domovine, ampak tudi temeljne evropske vrednote. »Vse delamo, kar je v naši moči, da bi vam pomagali,« je dejal in dodal, da se zavedajo, da Ukrajina trenutno najbolj potrebuje pomoč v orožju.