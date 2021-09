Janša o stikih z dobavitelji: Na jahti sem bil tudi s Kučanom

Premierse je danes v državnem zboru odzval na navedbe in fotografije nekaterih medijev, da prijateljuje z nekaterimi največjimi zdravstvenimi dobavitelji, med drugim z, lastnikom podjetja Marand. To je, kot je poročal portal Necenzurirano, v zadnjih 20 letih samo proračunskim porabnikom prodalo za več kot 100 milijonov evrov informacijskih rešitev in opreme, v njegovem podjetju pa je bil zaposlen tudi Janšev najstarejši sin. Portal 24ur.com pa je objavil tudi ekskluzivne fotografije z jahte, skupaj z lobistomV opozicijskih poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP so opozorili na sum na nepregledne in potencialno koruptivne lobistične stike Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom ter drugim proračunskim porabnikom ter zato tudi zahtevali sejo komisije za nadzor javnih financ, ki pa so jo zaradi neudeležbe predsednika vlade dvakrat prekinili. Poslanski vprašanji na to temo sta zastavila(LMŠ) in(Levica).Janša je dejal, da ni dolžan pojasnjevati, s kom se druži v prostem času. »Gospodje, ki so bili včasih spoštovani gospodarstveniki, zdaj ko ste jih objavili na fotografiji z menoj, pa so postali tajkuni, z menoj niso nikoli sklepali nobenih poslov. Če poznate kakšnega, mi povejte in lahko nadaljujemo razpravo. Na različnih jahtah sem v svojem življenju morda preživel 10 ur. Mislim, da sem bil pol ure na neki jadrnici tudi z, pa ni šlo za lobiranje,« je dejal.