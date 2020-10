Janez Janša: Pričakujemo lahko še kak nov rekord

Kdaj epidemija

Glede na napovedi in izkušnje je pred nami zagotovo še nekaj dni, v v katerih lahko pričakujemo še kak nov rekord glede številk, ker očitno blagi ukrepi, ki so bili odvisni od prostovoljnega upoštevanja niso prijeli, je danes po zaključku zasedanja Evropskega sveta v izjavi za medije dejal predsednik vlade»Pri tem v Sloveniji nismo kakšna izjema, v celi Evropi je bil tak pristop, nekoliko ležeren in usmerjen v zaupanje, da se bodo stvari same po sebi uredile,« je povedal premier. Dodaja, da so v načrtih, so jih pripravljali čez poletje, predvidene vse situacije: »Pripravljeni so ukrepi, ki jih bomo sprejemali, ponavljam pa, da se vsak nadaljnji ukrep, ki predstavlja dodatno omejevanje določenih storitev, odrazi v finančnih in socialnih posledicah. Zato je v našem skupnem interesu, da vsak naredi vse, da se te ukrepe upošteva.« Pa četudi so med njimi nekateri takšni, ki so nadležni, a je to hkrati najceneje in tudi najbolj učinkovito, je poudaril. »S tem ukrepom so mnoge države omejile rast širjenja virusa,« zatrjuje premier.Vlada situacijo spremlja vsak dan, na spremembe pa bo reagirala: »Razglasitev epidemije pa je odvisna od številk, pri čemer je parametre določila zdravstvena stroka, ko in če bomo prišli do teh parametrov, bo epidemija razglašena.« Dodal je še, da ko bo cepivo na voljo, bomo »promptno in po prioritetah, tako kot so priporočila s strani Evropske komisije začeli s cepljenjem, tako da glede tega ne bo nobenih zastojev«.Na Svetu je tekla beseda tudi o zanikanju virusa oziroma nevarnosti virusa: »Določen del populacije spomladi ni bil prizadet, je bilo relativno malo obolelih v mlajših starostnih kategorijah, tudi ne umrlih, in razširila se je miselnost, da je koronavirus problem samo določenih starostnih kategorij, čeprav je to problem vseh, še posebej ogroženih skupin s kroničnimi boleznimi.« Po besedah Janše je v Evropi trenutno na bolniških posteljah na stotine mladih in mlajših, tudi na intenzivni negi: »Zato je tu nemogoče uporabiti pristop, da bi se družba razdelila na ogrožene in neogrožene in da bi ukrepi veljali samo za eno kategorijo.«»Glede na to, da je širjenje laži, neresnic nekaj, kar očitno ne drži, in o čemer se lahko vsak prepriča, če gre v katerokoli COVID bolnišnico v Evropi s COVID bolniki, je to širjenje preko družabnih omrežij in medijev tudi dejanski zdravstveni problem,« je prepričan premier. Več o vplivu lažnih novic in posledicah preberite na povezavi