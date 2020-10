Janez Janša: Lažne novice o virusu silijo k ostrejšim ukrepom

Slovenski premier Janez Janša je izpostavil, da je bilo prvi dan zasedanja voditeljev članic EU v Bruslju veliko govora o boju proti lažnim novicam – v smislu zanikanja nevarnosti virusa v Evropi predvsem prek spletnih omrežij, v Sloveniji pa njegovem mnenju velikokrat tudi prek osrednjih medijev.



»To povzroča veliko škodo pri skupnem boju v evropskem in tudi nacionalnem okviru proti širjenju koronavirusa ter sili Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem neznanstvenih in nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo,« je menil premier.



Sedanji val covida 19 je premier izpostavil kot osrednjo temo prvega dne zasedanja. Povedal je, da so vsi pozdravili nedavno potrjeno priporočilo EU o usklajevanju glede prehajanja notranjih mej v EU. Slovenija po premierjevih besedah ta priporočila upošteva že od prejšnjega meseca, ko so bila predlagana, ter se tako izogiba zastojem, kakršni so bili tudi na notranjih evropskih mejah spomladi.



Pozdravili so tudi okvirni predlog Evropske komisije glede priprav članic na cepljenje, potem ko bo na voljo cepivo proti covidu 19, je še povedal Janša. Ta priporočila so smiselna in Slovenija jih bo dosledno upoštevala v pripravah na cepljenje, ki jih bodo izvedli v najkrajšem možnem času, upoštevajoč, da bo tudi cepivo na voljo v realnem času.