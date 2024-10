Izstopom iz SDS ni videti konca. Analitik: Strategija prestopanja k Logarju je dobro premišljena

Zadnji dnevi in tedni za Janeza Janšo in njegovo SDS niso ravno najboljši. Začelo se je z izstopom dolgoletnega člana in poslanca Anžetom Logarjem, ki je za sredino novembra že napovedal ustanovitev lastne stranke Demokrati. Po njegovih stopinjah sta se kmalu podala tudi poslanca Eva Irgl in Dejan Kaloh.

V zadnjih dneh pa smo skoraj vsakodnevno priča kakšnemu novemu izstopu iz največje opozicijske stranke. V sredo in četrtek sta izstopila ljubljanska mestna svetnika Igor Horvat in Matjaž Vede. Dan kasneje pa je svoj odhod iz SDS naznanila še nekdanja poslanka in aktualna državna svetnica Elena Zavadlav Ušaj.

Kakšne posledice bodo za SDS imeli nedavni odhodi nekaterih vidnejših članov in ali jim bodo sledili tudi drugi, smo povprašali analitika Gorazda Kovačiča in Roka Čakša.

Čakš: Iz SDS k Logarju bodo še kapljali manj izpostavljeni in odrinjeni člani

Rok Čakš. FOTO: Rok Rakun

Čakš je prepričan, da je strategija postopnega prestopanja iz stranke SDS k nastajajoči stranki Anžeta Logarja dobro vidna ter premišljena, z namenom, da se na projektu vzdržuje daljša medijska pozornost. Meni, da bodo od Janše k Logarju kakšni manj izpostavljeni ali odrinjeni člani SDS-a kapljali še vse do uradne ustanovitve Logarjeve stranke. Še kakšnega prestopa znotraj izvoljenih poslancev SDS-a pa po njegovem mnenju ni več za pričakovati.

»SDS zaradi teh prestopov ne bo občutneje trpela. Janša počne vse, da zaščiti svojo volilno bazo ter prepreči eksodus k Anžetu Logarju. Za pričakovati je, da bo pri tem precej uspešen, saj je na njegovi strani tako politična karizma kot na desni sceni vpliven medijski aparat. Nekaj robov pa bo svoji donedavni stranki Logar vendarle posnel in na račun nje pridobil nekaj odstotkov. S tem bi lahko SDS-u odnesel relativno zmago na državnozborskih volitvah, čeprav je, glede na vse močnejše brbotanje v slovenskem političnem prostoru, preuranjeno sklepati, kaj se bo takrat dejansko zgodilo,« še pravi analitik.

Kovačič: Če bo Logar pridobil preveč podpore, lahko pričakuje napad SDS

Gorazd Kovačič. FOTO: Blaž Samec

Kovačič pa meni, da bi lahko odhod Logarja in še nekaterih članic in članov SDS na tej stranki odnesel nekaj desnosredinskih volivcev. »SDS bo obseg izgube volilnega telesa skušala kontrolirati prek doziranja napadov svojih medijev na Logarja in njegove Demokrate. Za zdaj mu dajo mir,« pravi in dodaja, da če bo Logar pridobil preveč podpore v anketah, se bo to hitro spremenilo.

»SDS želi sestaviti desno vlado in za to bi potrebovala desnosredinske partnerje, s katerimi pred volitvami ne bi porušila vseh mostov. Logar pa je napovedal, da ne glede na to, kdo bo zmagovalec volitev, želi omogočiti mešano koalicijo z obeh strani. Ker levosredinske stranke zavračajo sodelovanje s SDS (razen v kampanji za JEK2), bo v mešani koaliciji težko prostor za SDS,« je poudaril.

Za SDS je po mnenju Kovačiča zato najboljša taktika ta, da prek svojih medijev in kakšnih dosjejev poskrbi za slab Logarjev rezultat. Logar bi imel po njegovem mnenju po volitvah dve slabi možnosti, če bo seveda sploh prišel v DZ: »Če bo omogočil sestavo liberalne vlade, ga bo SDS obravnavala kot izdajalca in ga neusmiljeno napadala; če bo požrl besedo in šel v koalicijo s SDS, pa mu bo omogočila, da se diskreditira sam.«