V občini Tabor v Savinjski dolini, ki jo obkrožajo gozdovi in hribi z impozantno stožčasto Krvavico, znano po bogatem rastišču tise in domovanju sokola selca, mnogi z različnimi podvigi in znanjem bogatijo življenje in utrip v lokalni skupnosti in tudi širše. Eden takšnih je tudi 55-letni Jernej Lukman, ki se rekreativno ukvarja zlasti s planinstvom in kolesarjenjem. Pri tem premaguje številne izzive ter spoznava kraje in ljudi po Evropi. Njegov letošnji kolesarski podvig je bilo potovanje iz Tabora do Črnega morja. Pred katedralo v Santiagu de Compostela med najdaljšim kolesarskim podvigom F...