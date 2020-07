Izdano opozorilo: prihajajo močnejše nevihte in neurje

Ob prehodu hladne fronte bo nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij, napoveduje Arso.

Hidrološke razmere za danes in nedeljo. FOTO: zaslonski posnetek

Dopoldne bo sončno, popoldne pa bodo od severa prišle nevihte, napovedujejo prognostiki Agencije RS za okolje (Arso). Do večera bodo padavine zajele vso Slovenijo, zaradi prihajajočih neviht pa so celo izdali opozorilo in v njem zapisali: »Danes popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij.«Pred nekaj minutami je, meteorolog prognostik z Arsa, prek twitterja sporočil: »Hladna fronta je dosegla glavni greben Alp, prve nevihte tudi že na južni strani. Očitno se bo začelo malo prej. Glavnina dogajanja pa bo še vedno popoldne, ko pričakujemo tudi močnejše nevihte. Tudi tokrat bodo močni sunki severnega vetra.«Pride lahko tudi do razlivanja rek. V hidrološki napovedi je zaslediti, da bodo zvečer in v noči na nedeljo reke v večjem delu države narasle, najmočneje v severni Sloveniji, kjer lahko dosežejo velike pretoke: »Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo manjše reke in hudourniki, mogoča so tudi njihova razlivanja. V nedeljo čez dan se bo vodnatost večine rek začela zmanjševati, Mura, Drava in Sava v spodnjem toku pa bodo še naraščale. Podobno hidrološko dogajanje se bo nadaljevalo tudi naslednje dni.«Po prehodu hladne fronte bo občutno hladneje. V nedeljo bodo najvišje dnevne temperature segale od 18 do 23, na Goriškem in ob morju do okoli 26 stopinj Celzija.