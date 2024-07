Iz Trbovelj v vesolje! Poletela raketa z deli slovenskega podjetja

Evropska raketa Ariane 6, za katero je trboveljsko podjetje Dewesoft zagotovilo merilne sisteme, je v torek z izstrelišča v Francoski Gvajani prvič poletela v vesolje. Nosilna raketa je uspešno namestila satelite, je sporočila Evropska vesoljska agencija (Esa). Od koncu odprave je prišlo do manjšega zapleta, ki ne ogroža naslednje odprave.

Ariane 6 je uspešno opravila vzlet, izstrelitev v orbito in namestitev satelitov, je sporočila Esa. »Evropa je vstopila v novo obdobje vesoljskih poletov, ki nas bo poneslo v vesolje in nam omogočilo uresničiti ambicije na svetovnem prizorišču,« je zapisala agencija na omrežju X. Raketa je na višini 580 kilometrov namestila devet satelitov.

Ob koncu odprave, ko je bilo predvideno, da zgornja stopnja rakete na poti nazaj na Zemljo zgori, se je sicer zgodil zaplet.

Pomožni pogon v zgornji stopnji se je najprej zagnal, nato pa se je iz neznanih razlogov ustavil, je povedal vodja proizvajalca raket ArianeGroup Martin Sion. To pomeni, da se povratni kapsuli na krovu nista sprostili. Zgornja stopnja rakete zato ostaja v vesolju s pritrjenima kapsulama. Vse ostalo je potekalo po načrtu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Sion.

Naslednja odprava je sicer predvidena decembra. Leta 2025 bo nato raketa predvidoma opravila še šest, leta 2026 pa osem poletov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izstrelitev Ariane 6 je poskus Ese, da se po letih zaostanka uspešneje spoprime s svetovno konkurenco na področju vesoljskih tehnologij, zlasti pri prenosu satelitov v vesolje. Razvoj je stal okoli 4,5 milijarde evrov.

Jure Knez, predsednik in soustanovitelj podjetja Dewesoft, ki razvija in izdeluje instrumente in sisteme za zajem podatkov, merjenje in testiranje. FOTO: Jure Eržen/delo