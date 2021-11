»Morda je čas, da družba pove majhnemu delu zmešanih staršev, da je dovolj«

Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, urednik jezikovnega portala Fran in dobitni priznanja jabolko navdiha je na svojem Facebook profilu objavil poziv, da v sredo stopimo v bran učiteljem in ravnateljem. Danes se namreč začenja samotestiranje otrok v šolah in drugi strožji ukrepi, ki jim nekateri starši ostro nasprotujejo in iščejo vse mogoče načine, kako preprečiti, da se njihovim otrokom ne bi bilo treba testirati in nositi zaščitnih mask med poukom.

»Šole podlegajo izsiljevanju staršev«

Takole je zapisal: »Žal je v preteklem desetletju moč staršev, da s pravniškimi triki in pritiski pritiskajo na delo šol, presegla vse normalne meje. Odnos učenec : učitelj smo uspeli spremeniti v pravno razmerje, ki dovoljuje pravno varstvo. Šolska inšpekcija se ne ukvarja z vsebino, ampak samo s pravnim pregledom posameznih primerov. Rezultat dela šolske inšpekcije je slabša šola. Šole vse bolj podlegajo izsiljevanju in grožnjam staršev, ki ob tem uničujejo svoje otroke. Zakaj podlegajo? Ker ne zmorejo pravnih bitk; ker so tu zato, da bi poučevali. Učiteljev in ravnateljev ne ščiti nihče. Nekaterih učiteljev ne ščitijo niti ravnatelji sami. Pozabili smo, da se otrokom kdaj pa kdaj mora zgoditi krivica. Da morajo biti kdaj pa kdaj razočarani, v stresu; da morajo doživeti kaj novega, neprijetnega, nepričakovanega. A izročilo »zaščite« otrok pred realnim življenjem, izsiljevanja šol, naj držijo otroke v vati in jim ob tem dajejo čim boljše in čim manj zaslužene ocene, je močno in naša družba ga vzpodbuja. ... Zakaj menite, da ravnatelji nastopajo tako negotovo, preplašeno?

Morda pa je čas, da se kaj spremeni. Morda bo sreda priložnost tudi za to, da se družba odloči in stopi na stran učiteljev in pove majhnemu delu zmešanih staršev, da je dovolj. Ne samo, kar se tiče samotestiranja, tudi drugje.«

Ovadbe učiteljev?

Zapis je nastal ob deljenju že pripravljenega obrazca za ovadbo učiteljev zaradi suma kaznivega dejanja, ki se širi med starši, nasprotniki novih ukrepov.

Na družabnih omrežjih je Ahačičev poziv doživel veliko podporo. Oglasilo se je tudi nekaj učiteljev in se zahvalilo za napisano. Ena izmed učiteljic je zapisala svojo izkušnjo: »Doživela na svoji koži vse možne pritiske. Samo enkrat sem popustila in mi je še zdaj žal po desetletjih! Starsi svojim otrokom delajo medvedjo uslugo, pokasirajo pa kasneje v zivljenju.« Številni izpostavjajo, da starši s takim ravnanjem ne škodujejo šolskemu sistemu in učiteljem, ampak v prvi vrsti svojim otrokom.