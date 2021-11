Otroci v stiski: ne zaradi testiranja, temveč zaradi jeznih staršev

Po vsej slabi volji, napovedanih protestih in ogorčenemu nasprotovanju nekaterih staršev ter pritiskom in grožnjam ravnateljem bodo od danes vrata šol odprta le za otroke, ki se bodo testirali na novi koronavirus. Samotestiranje bo v šolah obvezno trikrat tedensko. Tisti, ki se ne bodo testirali in niso cepljeni in ne preboleli covida 19, se bodo morali izobraževati na daljavo.

Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec poudarjata, da gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol. Kustečeva je pred sredinim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah v video nagovoru prosila, naj vsi pomagajo in zaupajo zdravstveni ter pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah.

Če bo otrok prišel v šolo brez soglasja ...

Ministrstvo je po torkovem vnovičnem pogovoru z ravnatelji šolam poslalo dodatna pojasnila. V primerih, če bi v šolo prišel otrok brez soglasja staršev za samotestiranje, mu šola zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev, starše pa pozove, da nemudoma pridejo ponj, so zapisali v okrožnico. Šola o tem obvesti tudi center za socialno delo. Če otrok pisno soglasje starša zgolj pozabi, pa ga starš lahko da tudi ustno.

Ravnatelji so ministrstvo sicer ponovno pozvali, naj se najmlajši samotestirajo v domačih okoljih, a ministrstvu predlogu ni sledilo. Lahko pa šola izjemoma dovoli sodelovanje staršev pri samotestiranju pri učencih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Samotestiranje je predvideno ob ponedeljkih, sredah in petkih. V primeru pozitivnega testa mora ravnatelj o tem obvestiti starše učenca. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj do rezultata PCR-testa učenca normalno nadaljujejo pouk, učenec pa mora biti do izvida testa v izolaciji.

Zadel: Stiska otrok zaradi staršev, ne testiranja

Aleksander Zadel. FOTO: Mavric Pivk, Delo

O tem, ali bodo zaradi obveznega samotestiranja otroci zares doživljali travme, kot trdijo nekateri starši, ki mu nasprotujejo, je sinoči v Odmevih spregovoril specialist klinične psihologije. »Zdi se, da je veliko ljudi jeznih na vlado, drugi so jezni na opozicijo, tretji na strokovno skupino, ki svetuje vladi. Veliko jeznih ljudi je v državi, lomijo se kopja. In ni prav, da se kopja lomijo na hrbtih otrok. Trideset let se ukvarjam s psihologijo in lahko rečem, da otrok ne bo doživel travme, če si bo dal masko dol, podrezal po sluznici s palčko in opravil test. To nima nobene zveze s travmo. Če se ne strinjamo s tem, kar se dogaja v državi, gremo mi na mraz in protestirat, mi se izpostavimo s svojim mnenjem, otrokom pa dovolimo, da se šolajo v šoli,« je povedal o protestih staršev.

O morebitnih travmah pa je še dodal, da bi jo otrok lahko doživel prav zaradi tovrstnega posredovanja staršev: »Postopek testiranja je netravmatičen, po njem otrok ne bo doživel nobene travme, to lahko zagotovim kot klinični psiholog. Res pa je, ko otrok pride v kognitivno disonanco, to je stanje, v katerem vidi jeznega starša, ki protestira proti temu, da bi otrok opravil test, in na drugi strani vidi sošolce, ki ta postopek opravijo in se jim nič posebnega ne zgodi, zaradi tega pride v stisko. Edino ta stiska je lahko potencialni dejavnik tveganja za zdrav razvoj otroka.«