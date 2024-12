Iskanje madžarskega pohodnika ustavljeno, izdano je oranžno opozorilo

Gorski reševalci so trenutno zaradi vremenskih razmer ustavili reševanje madžarskega pohodnika v Kamniško-Savinjskih Alpah. Sunki vetra so na območju iskanja takšni, da reševalcem ne omogočajo varnega dostopa do pohodnika, za katerega sicer vedo, kje je, je danes za STA povedal vodja reševanja Jernej Lanišek iz Gorsko reševalne službe Kamnik.

Izdano oranžno opozorilo Tiskovna predstavnica GRZS Neža Bajželj je za Slovenske novice​ sporočila: »Iskanje se bo nadaljevalo, ko bodo razmere to dopuščale. S strani ARSO je bilo izdano oranžno opozorilo za sunke vetra, prav tako sunki vetra v Bistrici trenutno dosegajo do 100 km/h. Planinka je bila včeraj po končani akciji predana ekipi NMP v nadaljnjo oskrbo - s kraja reševanja je ob pomoči reševalcev sestopala sama. V pogojih, ki trenutno vladajo v gorah, reševanje ni mogoče in bi resno ogrožalo tudi gorske reševalce.«

Reševanje pohodnika, ki je skupaj s spremljevalko reševalce na pomoč poklical v nedeljo pozno popoldne, bodo nadaljevali, ko bodo to vremenske razmere dopuščale.

Po Laniškovih navedbah vedo, kje se nahaja pohodnik, samo se mu v tem vetrovnem vremenu ne morejo približati.

Obtičala na zelo strmem terenu

Glede madžarske pohodnice, ki so jo rešili v ponedeljek, je pojasnil, da je bila rahlo podhlajena, ampak brez hujših posledic.

Ob začetku iskalne akcije so aktivirali gorske reševalce iz štirih društev, ki pa so bili zaradi intenzivnega sneženja, zametov in nevarnosti snežnih plazov primorani v nedeljo pozno zvečer reševanje začasno prekiniti.

Po podatkih reševalcev sta pohodnika, ki sta obtičala v Kotliški grapi na višini okoli 1700 metrov v zelo strmem in zahtevnem terenu, zgrešila pot. »Nameravala sta s Turske gore na Kamniško sedlo, a sta glede na vremenske razmere zgrešila pot in verjetno sestopila po enem zahtevnem brezpotju v Kotliško grapo,« je v ponedeljkovi izjavi medijem dejal Lanišek. Intervencijo je opisal kot zelo zahtevno.