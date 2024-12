Gorski reševalci: Včeraj pozno popoldan smo prejeli klic na pomoč na poti proti Kamniškemu sedlu (FOTO)

V slabih vremenskih razmerah sta v nedeljo pri Kamniškem sedlu zašla in se ponesrečila madžarska planinca.

Vidljivost je bila praktično ničelna, pihal je močan veter, velika pa je tudi nevarnost plazov.

Na pomoč je odšla skupina gorskih reševalcev, ki pa so morali reševanje zaradi slabih vremenskih razmer prekiniti. Nadaljevali ga bodo danes, je za Radio Slovenija povedal vodja reševalcev Jernej Lanišek.

Več kot 40 gorskih reševalcev iz štirih društev je madžarska državljana reševalo, potem ko si je eden od njiju zlomil nogo na območju Kotličev na poti od s Turske gore proti Kamniškemu sedlu.

»Zaradi izjemno zahtevnih razmer so bila aktivirana društva GRS Kamnik, GRS Celje, GRS Kranj in GRS Ljubljana. Vsa štiri društva so se podala proti planincema, pri čemer je moštvo iz Kamnika doseglo Kamniško sedlo, moštvo iz Celja pa se je prebilo nad Okrešelj. Zaradi intenzivnega sneženja in zametov, ki so na tej točki močno ogrožali nadaljnje reševanje ter gorske reševalce, smo morali akcijo začasno ustaviti. Vsa moštva so se tekom noči vrnila v dolino, ekipa iz Celja pa je noč preživela v bivaku na Okrešlju,« so ob tem zapisali na Gorsko reševalni zvezi Slovenije.

Če se bodo razmere izboljšale, bodo reševanje nadaljevali takoj zjutraj, poletel pa bo tudi helikopter, še poroča nacionalni radio.