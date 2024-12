Madžarska pohodnica rešena, moški padel v globino. Trupla še niso našli (FOTO)

Reševanje zakonskega para iz Madžarske, ki je zašel na območju Kotliške grape v Kamniško-Savinjskih Alpah, se je tragično končalo za moškega. V viharni noči je zdrsnil z mesta, kamor se je zaplezal, in padel čez 200-metrsko steno. Njegovega trupla reševalci še niso našli, poroča Delo.

Uspešno pa zaključili reševanje ženske. Pohodnico, ki je bila podhlajena, a nepoškodovana, so po zahtevni intervenciji prepeljali v dolino, moškega pa kljub obsežni iskalni akciji še niso uspeli locirati.

Zahtevna reševalna akcija

Klic na pomoč sta pohodnika, ki sta želela s Turske gore doseči Kamniško sedlo, sprožila v nedeljo pozno popoldne. Zaradi izjemno slabih vremenskih razmer, močnega sneženja, zametov in nevarnosti snežnih plazov, je bila reševalna akcija ponoči prekinjena in nadaljevana šele zjutraj.

Pri reševanju je sodelovalo več kot 40 reševalcev iz društev GRS Kamnik, Celje, Kranj in Ljubljana, ki so se soočali z močno burjo in temperaturami pod lediščem.

Locirana s pomočjo svetilke

»Pohodnica je bila locirana s pomočjo helikopterja. Naši reševalci so se po vrvi spustili 50 metrov globoko in jo oskrbeli,« je povedal predsednik GRS Slovenije Gregor Dolinar. Dodal je, da je bila ženska močno podhlajena, a se je lahko ob pomoči reševalcev in dodatnih oblačil sama povzpela nazaj.

FOTO: Gorska Reševalna Zveza Slovenije

Madžarska pohodnica je bila po 24 urah v snegu in hudem mrazu končno rešena. Gorski reševalci so jo v večernih urah na rokah prenesli v dolino. »Njeno preživetje v takšnih razmerah je pravi čudež,« je dejal vodja reševanja Jernej Lanišek. Ženska je bila podhlajena, a v razmeroma dobrem stanju glede na ekstremne razmere, v katerih je preživela noč.

Reševalci so pohvalili njeno opremo, ki je v veliki meri pripomogla k njenemu preživetju. Kljub temu opozarjajo, da obisk gora v tako slabih vremenskih razmerah predstavlja izjemno tveganje.

Lanišek je intervencijo označil za eno najzahtevnejših letos. »Veter s hitrostjo 100 kilometrov na uro in snežni zameti so zelo oteževali dostop. Pohodnika sta zgrešila pot in se znašla v brezpotju, kjer sta morala preživeti noč v prepadni grapi,« je pojasnil.

Zakonski par se je v visokogorje podal kljub napovedi močnega sneženja in izredno slabih vremenskih razmer. Po tem, ko sta izgubila pot, sta obtičala v Kotliški grapi. Medtem ko je žena s pomočjo spalne vreče in dodatnih oblačil preživela 24 ur v snežnem metežu, je moški poskušal najti bolj varno mesto, a je zdrsnil in padel v globino.

Ustrezna oprema je bila odločilna

Policija je v luči nesreče znova opozorila na nevarnost obiska gora v slabih vremenskih razmerah. »Ob trenutnih razmerah močno odsvetujemo planinske ture,« so sporočili iz PU Ljubljana in dodali, da ostajajo v pripravljenosti za morebitne nadaljnje helikopterske intervencije.

FOTO: Gorska Reševalna Zveza Slovenije

Pohodnica je med reševanjem dejala, da je v grapi izgubila upanje, a jo je rešila oprema, ki jo je imela s seboj. »Bila sem res premražena, a me je spalna vreča rešila,« je povedala. Gorski reševalci so poudarili, da je prav ustrezna oprema odločilna v takšnih ekstremnih razmerah.