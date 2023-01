Iskalna akcija: serviser, ki je bil na terenu, se je izgubil in omagal (FOTO)

V torek ob 12.14 se je pod vodstvom policije začelo iskanje pogrešane osebe na območju Velike Peči nad Črnim vrhom in Javornika v občini Idrija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci so na facebooku sporočili, da so ob 12.30 dobili klic, da se je na območju Javornika izgubil in omagal serviser, ki je na terenu popravljal oddajnik. »Na pomoč smo hiteli skupaj s skupino iz Idrije in Gorska reševalna služba – društvo Ljubljana. V zahtevnih razmerah, megli, sneženju in globokem snegu, smo izgubljenega našli po dobri uri, ga oskrbeli, segreli in ga pospremili v dolino,« so opisali dogajanje.