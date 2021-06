Iščejo kandidate za Pastirsko akademijo, niso se obrnili na vplivneže

Plačano delo? Organizator odgovarja



Nazaj k naravi



ZRT je v lastni režiji objavil razpis, STO in TZS pa bosta objavila video.

Nagrada za izbrance pa...

Postani ambasador narave! Takšen je poziv Zavoda za razvoj turizma (ZRT) v sodelovanju z Društvom turistov Slovenije, ki vabi kandidate, da se prijavijo na, kot pravijo mednarodni razpis. Iščejo tri kandidate, ki bodo septembra vključeni v t. i. Pastirsko akademijo.Vodja Slovenia Eco Resorta pod Kamnikomv imenu ZRT pravi: »Kandidati bodo na lokaciji Slovenia Eco Resorta v okviru sedemdnevnega vsevključujočega ('all-inclusive') oddiha usvajali znanja in veščine Pastirske akademije v naravi, z domačimi in divjimi živalmi, hkrati pa pridobili znanja, da bodo poslanstvo prenašali naprej na otroke. Spoznali se bodo z vsemi skrivnostmi, ki jih poznajo le pastirji.«Zormana smo vprašali, kakšni so kriteriji za izbor: »Razpis za ambasadorja narave pomeni v mednarodnem okolju predvsem slovenski turistični potencial, ki temelji na neokrnjeni naravi in preživljanju počitnic v zelenem biseru Evrope. Pastir je najboljši predstavnik, saj živi v naravi, z naravo in za naravo. Zato ga imenujemo ambasador narave. Gre za častni naziv, ne za plačano delo. Gre namreč za višje cilje. Ohraniti naravo, z njo živeti in o tem poučevati otroke. V tem smislu so mišljeni tudi kriteriji izbora, kandidati nas bodo morali prepričati, da je to njihova vizija in moto.«Pripravili so video, v katerem opisujejo tegobe današnjega časa, ki pa jih pastir s svojim načelom 'nazaj k naravi' odžene.» V videu je prikazana preobremenjenost otrok v sodobnem času, kjer je vse vezano na uro in čas (dnevna rutina otrok, časovno tempirana in delegirana z vseh strani, pritisk na otroke itd.). Vse to ponazorimo s koračnico do prihoda k ambasodorju narave. Po prihodu in srečanju pa se začneta poučno veselje in sreča v naravi, kar vse je dejanska aktivnost Pastirske akademije. Da otroke s tem spoznamo in naučimo, potrebujemo ambasadorje narave.«»Ambasadorji narave bodo prejeli tudi diplomatsko noto, s katero bodo imeli dostop do vseh 'zelenih' destinacij v svetu. Skratka, celotna akcija je predstavitev Slovenije svetu kot zelenega prostora v osrčju Evrope, kjer je narava na prvem mestu,« pravi Zorman.