Irena se od torka ni vrnila domov. Ste jo videli?

Policiste postaje Ljubljana Bežigrad so včeraj obvestili, da svojci pogrešajo 37-letno Ireno Pronj iz Ljubljane.



Visoka je 176 centimetrov, je vitke postave, svetle polti, podolgovatega obraza. Ima rjave lase in je postrižena na paž. Nosi očala. Oblečena je bila v rdečo jopico, črn kosmat brezrokavnik in svetle hlače, pri sebi ima črno žensko torbico. Nazadnje so jo videli v torek zvečer na območju Šiške.



Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije: »Prosimo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Bežigrad na 01 589 60 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.«

