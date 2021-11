Inšpektorji na delu: toliko bencinskih črpalk in trgovin so že zaprli

Zaradi zaostrenih razmer je tržni inšpektorat poostren nadzor izpolnjevanja pogoja PCT opravljal tudi v soboto in nedeljo. Inšpektorji so opravili 170 nadzorov, od tega 153 na področju trgovinske dejavnosti, pri čemer so z ustno odločbo prepovedali opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnosti na treh bencinskim črpalkah in v treh prodajalnah.

Bencinske črpalke in prodajalne so začasno zaprli, ker niso zagotavljale preverjanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), so sporočili z inšpektorata.

V primerih, ko se je preverjanje pogoja PCT izvajalo na način, da se ni vpogledalo v dokazila oziroma se ni izvajalo na vstopni točki, pa so bila trgovcem izrečena opozorila, s katerimi je bila naložena odprava nepravilnosti. Teh opozoril je bilo 30.

Prav tako je bil v noči s sobote na nedeljo izveden nadzor glede izpolnjevanja pogoja PCT tudi v 17 nočnih klubih na območju Ljubljane in Kopra. Nočni klubi so po ugotovitvah inšpektorata poslovali v skladu s sprejetimi odloki, razen v enem primeru, ko ni bilo zagotovljeno preverjanje pogoja PCT, zato je bila izrečena ustna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti.

V preostalih primerih so varnostne službe pregledovale tako osebne dokumente kot tudi dokazilo PCT, prav tako je bilo povsod zagotovljeno, da maksimalno število gostov ni bilo preseženo, so še sporočili.