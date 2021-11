Z lažnim PCT v bolnišnico, v UKC poklicali policijo

Nedosledno preverjanje pogoja PCT je do današnjega dne, ko je treba identiteto potrditi še z osebno izkaznico, kajpak vodilo v številne zlorabe dokazil o izpolnjevanju kriterija. Eno takšnih so ogorčeni odkrili tudi v UKC Ljubljana, kjer se te dni borijo z navalom covidnih bolnikov.

Kot so iz UKC sporočili prek twitterja, so lažno potrdilo odkrili pri ženski, ki je prihajala na obisk k sestri. Zadržala jo je varnostna služba, primer pa so že predali policiji. Opozorili so tudi, da je za krištev zagrožena tudi zaporna kazen.

