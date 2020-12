Infektolog iz Celja z novim opozorilom: Mladi bodo invalidi

Na znova višje število okuženih, ko je bil delež pozitivnih testov več kot 33-odstoten , se je odzval zdravnik iz Splošne bolnišnice (SB) Celje, ki je na twitterju zapisal tudi, da so posledice bolezni pri ljudeh vedno hujše.»V manj kot 24h je na našem Covid oddelku, enem od štirih navadnih v bolnišnici, umrlo 5 oseb. Pet. In vedno bolj vidimo grozne posledice bolezni pri sicer mladih, ki bodo ostali invalidi. Potem pa pridem iz dežurstva in spet odurne cifre. Besen in žalosten sem,« je napisal (nelektorirano)Strokovnjaki opozarjajo, da covid 19 ne izbira in da lahko zbolijo vsi (od zdravih do bolnih, mladih in starih).Na njegovo objavo se je takole odzval še en zdravnik iz SB Celje (nelektorirano): »Jaz tudi: besen in žalosten. Enemu od teh sem pred dnevi moral povedati, da se utegne slabo končati in da bi bilo pametno "urediti" zadeve, just in case. Veste kaj? To so grozni pogovori. Zdaj ga ni več. Dajte si frdamane maske gor.«