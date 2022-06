Imate doma vse, kar potrebujete? V soboto in nedeljo bodo trgovine zaprte

Pred nami je prvi počitniški vikend, ki ga bodo mnogi izkoristili za pobeg na morje ali piknik. Če bi radi v prihodnjih dneh brezskrbno uživali in si privoščili kakšno gurmansko razvajanje, pa bi bilo dobro, da odprete hladilnik in shrambo in preverite, ali imate doma vse, kar potrebujete. V soboto in nedeljo bodo namreč trgovine zaprte.

Ob nedeljah so trgovine vedno zaprte, v soboto pa bodo zaprte zaradi dneva državnosti, ki je dela prost dan. Danes zvečer in v soboto bodo po Sloveniji številne proslave in veselice.

Naslednji dela prost dan bo 15. avgusta, praznik pade na ponedeljek, tako da si bomo lahko privoščili podaljšan vikend. V ponedeljek bo tudi dan reformacije (31. oktobra), dela prosti 1. november pa bo v torek. Dan samostojnosti in enotnosti bomo 26. decembra praznovali v ponedeljek.