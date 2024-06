Ne morejo verjeti, da je klinika tako pomladila človeka (FOTO)

Sodobna kirurgija ljudem omogoča, da s popravki na telesu pridejo ponovno do samozavesti. Številni primeri, ki jih lahko zasledimo na spletu, dokazujejo, da današnja plastična kirurgija lahko naredi precej neverjetne preobrazbe ljudi. Eno še posebej neverjetno je na Instagramu pokazala ena izmed klinik v Carigradu, kjer naj bi jo tudi naredili. Preobrazba je videti tako neverjetno, da številni ljudje ne verjamejo, da je resnična.

Kot je omenjena klinika zapisala na svojem instagram profilu, so moškemu z imenom Michael naredili več posegov, med drugim lifting obraza, dvig vratu, presaditev las in rinoplastiko. »Doživel je neverjetno preobrazbo, kar lahko vidite na fotografijah. K estetiki vedno pristopamo holistično. Narediti rinoplastiko ali presaditev las morda ni dovolj za dosego vašega želenega videza,« so zapisali v kliniki.

Kot lahko vidimo na slikah, ki so jih objavili, je oseba po novem videti popolnoma drugače in tudi veliko mlajša. Klinika je sicer objavila še številne druge preobrazbe, ki so prav tako neverjetne.

O preobrazbi Michaela je pisal tudi Daily Mail. Profesor Siwei Lyju z Univerze v Buffalu, ki je strokovnjak na področju umetne inteligence, je za omenjeni britanski medij dejal, da imajo slike znake, ki kažejo, da je imela prste vmes tudi umetna inteligenca. Omenil je sumljivo črno linijo na Michaelovem vratu in nejasnost pod ušesom.

Plastični kirurg dr. Elie Levine iz New Yorka prav tako meni, da so ušesa videti nenavadno, poroča Daily Mail. Plastični kirurg dr. David Hill iz Chicaga pa verjame, da bi bila lahko na slikah ista oseba, na kar naj bi kazale oči pacienta. Ta kirurg tudi ni mogel izključiti, da bi bile slike po operaciji predelane.