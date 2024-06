Večerna vadba vam lahko reši življenje! Še posebej tema dvema skupinama

Nova avstralska študija je pokazala, da je zmerna do močna aerobna telesna aktivnost zvečer povezana z najmanjšim tveganjem umrljivosti zaradi vseh vzrokov ter razvojem kardiovaskularnih in mikrovaskularnih bolezni v primerjavi z vadbo ob drugih urah dneva. Rezultati so bili objavljeni v spletni izdaji revije Diabetes Care.

Aerobna aktivnost

Znanstveniki so analizirali podatke o vadbi 29.836 udeležencev študije Biobank v Združenem kraljestvu, zbrane v petih letih. Vsi opazovani so imeli indeks telesne mase višji od 30, njihova povprečna starost je bila 62 let, 53 odstotkov je bilo žensk. Upoštevana je bila približno ena desetina udeležencev s sladkorno boleznijo tipa 2.

Udeleženci so bili razdeljeni v jutranjo (od 6. do 12. ure), popoldansko (od 12. do 18. ure) in večerno (od 18. do 12. ure) skupino, glede na to, v katerem delu dneva so se največ gibali. Tisti, ki niso telovadili, so bili kontrolna skupina.

Najnižja tveganja

Pokazalo se je, da je bilo tveganje umrljivosti zaradi vseh vzrokov v primerjavi s kontrolno skupino najmanjše v večerni skupini preiskovancev, v podskupini, ki je imela tudi sladkorno bolezen tipa 2, pa je bilo še dodatno zmanjšano. Preiskovanci, ki so telovadili popoldne in zjutraj, so imeli tudi manjše tveganje smrti zaradi katerega koli vzroka v primerjavi s tistimi, ki niso telovadili, vendar v manjši meri.

Skupina večernih vadb je imela manjše tveganje za srčno-žilne in mikrožilne bolezni, kar velja tudi za podskupino s sladkorno boleznijo tipa 2. Avtorji so ugotovili, da je bila večerna vadba v njihovi študiji dosledno povezana z najmanjšim tveganjem smrtnosti v primerjavi z drugimi časovnimi okviri.