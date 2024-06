Navade srečnih ljudi

Psihologi ugotavljajo, da smo res sami kovači svoje sreče. Richard Wiseman, profesor psihologije na univerzi v Hertfordshiru, raziskuje, zakaj so nekateri rojeni pod srečno zvezdo, drugi pa ne. Proučeval je izredno srečne in nesrečne ljudi ter njihove navade.

Prepričan je, da smo s svojim razmišljanjem in vedenjem nevede sami odgovorni za svojo srečo in da so srečneži sposobni ustvariti in opaziti priložnosti, sprejemati dobre odločitve in poslušati intuicijo, gojijo pozitivna pričakovanja ter so trpežni in vztrajni, zato zmorejo smolo obrniti v uspeh. Ni jih strah spoznavati novih ljudi, ki jim odpirajo nove poti.

Sam se je v sklopu raziskave odločil, da bo poskusil na zabavi ogovoriti vse ljudi, oblečene v določeno barvo oblačil. Srečni ljudje ne razmišljajo v okviru ustaljenih norm in prepričanj. Če se jim zgodi kaj neprijetnega, si dogodek bolj pozitivno razlagajo kot nesrečniki. V raziskavi so za srečen dogodek opredelili celo udeležbo v bančnem ropu, ki bi jim lahko prinesla slavo in prepoznavnost.