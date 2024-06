Vau! Potrč pokazal svoje natrenirano telo (FOTO)

Njegov opis na Instagramu se začne tako: »Oče. Partner. Medijska osebnost. Športni odvisnik ...« In prav ta zadnja lastnost Marka Potrča zadnja leta zelo definira. Odkar ga ne vidimo več na televizijskih ekranih, ker trenutno ne vodi nobene oddaje, ga največkrat vidimo v objavah na njegovih družbenih omrežjih. In v veliko objavah je ujet med športom in v športnih oblačilih. Tokrat pa se je fotografiral brez njih.

Kot gre razbrati iz njegovega zapisa ob fotografiji, se vsako leto na svoj rojstni dan fotografira brez oblačil oziroma zgolj v kratkih hlačah zgoraj brez. Menda tako fotografijo uporablja kot opomnik, da ostane osredotočen in močan. To mu želimo tudi mi.

Takšno fotografijo Marko Potrč posname vsako leto za svoj rojstni dan. FOTO: Zaslonski Posnetek, Vir: Instagram Marko Potrč

Je pa Potrč resen podjetnik. Lastništvo ima v kar treh družbah z omejeno odgovornostjo. Največ dobička mu je prinašal posel s prehranskimi dopolnili. Več o tem lahko preberete tukaj.