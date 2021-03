Ikea odprta mesec dni, zdaj pa že zapira svoja vrata

Vlada želi s strožjimi ukrepi od 1. do 12. aprila zajeziti širjenje koronavirusa, zaradi česar bodo nekatere nenujne trgovine morale zapreti svoja vrata. Med njimi je tudi Ikea, ki je pred mesecem dni z odprtjem svoje prve trgovine v Sloveniji, prinesla veliko veselja slovenskim potrošnikom. Od tam so sporočili, da bo trgovina v Ljubljani v obdobju od 1. do 12. aprila zaprta.



In če ste rezervirali termin za obisk trgovine ravno v tem obdobju zaprtja javnega življenja? Odgovarjajo, da ga boste morali žal prestaviti. Dodajajo, da bo spletna trgovina nemoteno delovala.

Katere trgovine bodo lahko odprte?

Od 1. do vključno 11. aprila je prepovedano ponujati in prodajati blago in storitve potrošnikom. Pri tem velja nekaj izjem.

Brez pogoja testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo:

– lekarne,

– bencinski servisi

– finančne storitve

– pošta

– dostavne službe

– dimnikarske storitve (ob navzočnosti le enega izvajalca v prostoru oz. enega izvajalca in uporabnika male kurilne naprave, prostor pa je mogoče prezračiti)

– storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles)

– gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah, stanovanjih brez stika s potrošniki ali na prostem

– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih

– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja







Ob testiranju zaposlenih enkrat tedensko lahko dejavnosti opravljajo:



– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje (prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah ni dovoljena)

– prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

– vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah

– kmetijske prodajalne

– tržnice (brez prodaje oblačil in obutve)

– prodajalne s tehničnim blagom

- trafike in kioski

– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve



Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, je omejeno na eno stranko, če je prostor manjši od 30 m2. Trgovski centri morajo imeti ločen vhod in izhod za stranke.

