Igrivo in ustvarjalno po mojstrovem mestu

To soboto med 14. in 18. uro bodo na več lokacijah v Ljubljani ob Plečnikovi vodni osi pripravili že drugi brezplačni družinski festival Plečnikov dan, ki ga skrbniki in ljubitelji Plečnikove dediščine organizirajo v skupni želji približati mojstrovo Ljubljano družinam.

Drugi festival se podaja na raziskovanje in doživetje Plečnikove vodne osi. »Plečnik je v razmeroma kratkem času, gre za obdobje 15 let, uredil nabrežja Gradaščice in Ljubljanice ter stopnišča in mostove ob njih. Prostor ob reki je uredil po meri človeka, odprl je nove poglede in poti proti vodi, tako da je dandanes to najprijetnejši in najbolj obiskani del mesta, kjer se vsi radi zadržujemo, to pa je bila verjetno tudi arhitektova želja,« o Plečnikovih vodnih potezah pravi Ana Porok, kustosinja v Plečnikovi hiši.

Podajte se od Plečnikove hiše do Plečnikovih zapornic in Fabianijevega mostu ali obratno, del poti se boste lahko zapeljali z ladjico.

Družine, malčke, mlade in starejše radovedneže vabijo, da se na Plečnikov dan podajo od Plečnikove hiše do Plečnikovih zapornic in Fabianijevega mostu ali obratno, z vmesnimi postanki na Trnovskem pristanu, v galeriji DobraVaga na tržnici, v Centru Rog in na Ambroževem trgu, del poti se bodo lahko zapeljali tudi z ladjico.

Družine, ki si bodo svoje mesto na festivalu rezervirale na spletni strani plecnikovdan.si, se bodo na pot po Plečnikovi vodni osi podale opremljene z zemljevidom z označenimi lokacijami, ob registraciji pa bodo po želji prejele dva brezplačna kupona: kupon za vožnjo z ladjico in kupon za vožnjo z Ljubljanskim potniškim prometom, ki veljata le na dan dogodka. Tisti, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bodo lahko sodelovali v žrebu in si priborili arhitekturno obarvane nagrade, glavna je rojstnodnevno praznovanje v Plečnikovi hiši.