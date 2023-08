Huda ura: ceste po Sloveniji so se spremenile v reke, zaradi strele oživljali nesrečnega gasilca

Obilne padavine so na več koncih države povzročile ogromno preglavic.

Do 23. ure so na območju občine Koper zabeležili okoli 100 dogodkov. Na pomoč ljudem so odhajali gasilci poklicne gasilske enote, prostovoljna teritorialna gasilska društva, delavci cestnega podjetja, komunalnega podjetja, elektro podjetja, telekomunikacijskega podjetja, aktivirani so bili tudi člani civilne zaščite.

»Tudi v Kopru so se ceste spremenile v reke. Voda je odpirala meteorne jaške in zalivala objekte, veter je rušil drevesa in odkrival strehe. Poškodovana so bila tudi osebna vozila. Prišlo je do več podorov zemljine oziroma sprožilo se je nekaj plazov,« piše uprava za zaščito in reševanje.

Strela poškodovala gasilca

Ena izmed strel je poškodovala gasilca v koprskem pristanišču. Uspešno so ga reanimirali in z reševalci NMP je bil prepeljan v Splošno bolnišnico Izola, še pišejo.

Na območju občine Izola so do 23. ure zabeležili 42 prijav dogodkov. V celoti je bilo poplavljenih več ulic, določen čas je bilo tudi povišano plimovanje morja, ki je oteževalo odtekanje vode. »Podrlo se je tudi več dreves oziroma počilo več vej. Na Sončnem nabrežju je sunek vetra podrl dimnik, ki je obstal na strehi. Pristojne službe so črpale vodo iz stanovanjskih objektov, vrtcev, knjižnice in garaž. Prišlo je tudi do več podorov zemljine in zemeljskih plazov,« poroča uprava za zaščito in reševanje.

Veter odkril 16 hiš

Po trenutno zbranih podatkih je v Padni veter odkril strehe 14 hiš in dveh hiš v Novi vasi. Gasilci so imeli polne roke dela tudi z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem vode. Kar nekaj težav je bilo tudi na cestah zaradi podorov zemljine in kamenja. Sprožilo se je nekaj plazov. Gasilci so reševali tudi koze, ki so bile ujete v vodi.

