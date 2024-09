Huda napaka na spletni strani predsednice države: Janša in njegovi so šokirani

Pred dnevi je Janeza Janšo zmotila napoved proslave ob državnem prazniku, ki so ga objavili na spletni strani predsednice države.

»Spoštovana gospa Nataša Pirc Musar. Tega praznika v zakonu ni. Primorska je bila vrnjena matici Sloveniji in ne priključena. Od nekdaj je bila to domovina Slovencev – Slovenija. Če bi nekaj priključili, bi to pomenilo, da smo to nekomu vzeli in da lahko to terja nazaj. Slovenijo streljate v koleno,« je na omrežju X zapisal Janša.

V nadaljevanju je dodal še: »In kje je tu vladavina prava, spoštovanje zakona ipd? O čemer stalno pridigate?« Ob zapis je dodal še zajem zaslona, na katerem je videti zapis. Zapis je komentiral tudi Boštjan M. Turk, ki je dodal, da je bil tak Mussolinijev besednjak. »Hitler si je tudi priključil Avstrijo – Anschluss – priključitev.« Na omrežju X se je glasno razburjal tudi poslanec Zvonko Černač.

Dan kasneje so Janševe besede očitno naletele na plodna tla, saj so na spletni strani predsednice napoved popravili in v napovedi dogodkov napisali, da bo potekala Proslava ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini. Proslava bo potekala v Vipavi 15. septembra. Udeležila se je bo tudi predsednica. Janši tudi to ni ušlo, zato je javno pohvalil predsednico.