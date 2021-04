Hrvaški zvezdnik udaril po Janševi vladi: Slovenija, prosim, dovolj je tega!

Slovenija, prosim, dovolj je tega!

Z odlokom za obvladovanja nalezljive covida 19 so do vključno 11. aprila prepovedane vse športno-gibalne dejavnosti in treningi, razen rekreacije posamezno ali v krogu družine na prostem ter treningi vrhunskih registriranih športnikov, ki pa ne bodo smeli imeti tekmovanj na državni ravni.Kot prvi so vsa tekmovanja med 1. in 12. aprilom odpovedali na Košarkarski zvezi. Aktivni tako ostajajo košarkarji Cedevite Olimpije in Krke v ligi ABA. Tudi tukaj grozi, da bodo Rogaška, Šenčur, Helios in Terme Olimia izgubili uigranost v primerjavi z Ljubljančani in Novomeščani.Na ukrepe se je odzval tudi hrvaški košarkar, ki igra za novomeško Krko.»Slovenija, prosim, dovolj je tega! Pustite profesionalnim športnikom, da preprosto opravljajo svoje delo. Seveda po vseh pravilih in prepovedih, ki delujejo po celem svetu.« Svojega najboljšega igralca so podprli tudi pri KK Krka, kjer so objavili poziv, da si njihovi košarkarji želijo zgolj igrati.