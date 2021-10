Hojs z novo »cvetko«. Ste slišali, kaj je rekel novinarki? (VIDEO)

Ob razkritju posnetka, iz katerega je slišati, da je aktualni okoljski minister Andrej Vizjak pred leti podjetniku Bojanu Petanu svetoval, naj se izogne plačevanju davkov ter tudi izjavil, da je plačevanje davkov »'glupo'«, je za nekaj dodatnega razburjanja poskrbel še notranji minister Aleš Hojs. Ta naj bi namreč vedel za posnetke.

V včerajšnji izjavi, ki jo je dajal medijem v zvezi z Vizjakom, pa je prah dvignil tudi z neprimerno opazko novinarki. Ko ga je ta vprašala, kdo mu je pokazal ta posnetek, odgovoril: »Seveda vam ne bom povedal. Gospa, ste na glavo padla?« Ob tem se je še cinično zasmejal.

Hojs je tako v nasprotju z ministrskim kolegom tudi priznal, da posnetek obstaja, a ga ni prijavil policiji ali KPK. »Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade.«