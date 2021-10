Andrej Vizjak o posnetku: Gre za zmanipulirano lepljenko

»Dvomim o avtentičnosti tega posnetka. Treba je priti zadevi do dna. Tudi motivom tistih, ki so lepljenko po moji oceni zmanipulirano postavili v ospredje. Jaz imam čisto vest,« je dan po razkritju posnetka dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Včeraj je namreč javnost izvedela, kako je kot minister za gospodarstvo svetoval tajkunu Bojanu Petanu, naj se izogne plačevanju davkov državi.

Po razkritju se je prvi oglasil Aleš Hojs in priznal, da je bil s posnetkom že seznanjen, dodano pa je bilo, da bo uporabljen ob pravem času, saj bodo na ta način rušili vlado. Več o tem v članku Aleš Hojs je vedel za posnetek z Andrejem Vizjakom.

Vizjak vztraja, da gre za zlepljenko in da se s Petanom ni dogovarjal ali sporazumeval o kakem poslovnem delu: »Res gre za hude obtožbe in nobenih rezultatov očitanih dejanj ni.«

Ocenjuje, da ga na ta način poskušajo likvidirati njega s položaja in da gre za nekoga, ki ga moti njihovo delo. Prst je uperil v smetarsko mafijo. 14 let star posnetek ali lepljenka nekih izjav je namreč po njegovih besedah prišla v javnost ravno v trenutku, ko se je posredoval zakon, ki ureja področje odpadkov, na vlado.

Ali je lahko minister nekdo, ki meni, da je »'glupo'« plačevanje davkov? Vizjak je odvrnil, da dvomi o pristnosti posnetka. Dokažejo naj jo tisti, ki so posnetek posredovali, ne pa on.