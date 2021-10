Aleš Hojs je vedel za posnetek z Andrejem Vizjakom

Včeraj je v javnosti odjeknila vest, da je aktualni minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pred leti podjetniku Bojanu Petanu svetoval, naj se izogne plačevanju davkov. Takrat je bil gospodarski minister, Petanu pa naj bi dejal, da je »'glupo'«, da bi firma plačevala davek državi. O tem obstaja celo posnetek, več pa lahko preberete v članku Razkriti posnetki: Janšev minister tajkunu predlagal, kako naj se izogne plačilu davka.

Mnogi so zgroženi nad slišanim, saj se država financira iz davkov in tako zagotavlja socialne transferje, zdravstvo, brezplačno šolstvo in drugo, iz te malhe pa se izplačuje tudi redni mesečni ministrov dohodek, zato so tudi Vizjakove besede označili za vredne odstopa.

Do tega trenutka Vizjakovega odziva še nimamo, se je pa odzval Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, in priznal, da je za Vizjakove besede že vedel: »Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in Vlade RS.« Same vsebine se Hojs ni dotaknil, so ga pa k temu že pozvali številni komentatorji. Razkril pa tudi ni, kdo mu je za posnetek povedal. Ko in če se bo o teh zadevah izrekel, bomo to pripisali.