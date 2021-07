Hojs: Svinja ni nobena žalitev, Jenul naj bi jo imel celo v stanovanju

Janez Lenarčič FOTO: Johanna Geron Reuters

Notranji ministerje v petek na informativnem sestanku za bruseljske novinarje ob začetku predsedovanja Svetu EU povzročil zmedo z izjavo, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji . Novinarji so posumili, da s tem misli podpredsednika Evropske komisije, a je Hojs to kasneje zanikal.»Ne, ni on tisti, ki sem ga imel v mislih, da bi ga lahko tako poimenoval. Poznate kakšnega komisarja v zgodovini EU, ki bi se priključil ideji, da se EU sredstva ne odobrijo državi, iz katere prihaja – domovini?" je Hojs na Twitter zapisal v odgovor poslancu SD-ja, ki je namignil, da ima Hojs v mislih prav Timmermansa.Kot je poročala TV Slovenija, naj bi Hojs imel v mislih evropskega komisarja. Za POP TV je Hojs dan kasneje dejal: »Sam si ne predstavljam, da bi kateri koli evropski komisar glasoval, da se lastni državi vzamejo sredstva.« Lenarčič naj bi glasoval proti slovenskemu načrtu okrevanja. Z Evropske komisije pa odgovarjajo, da je bil načrt za okrevanje za Slovenijo sprejet brez glasu proti.Hojs je ob robu sobotnega dogodka obeležitve 30. obletnice osvoboditve mejnega prehoda Ljubelj.dejal še: »Svinja ni nobena žalitev, mislim, da je imel gospod Jenul celo svinjo v svojem stanovanju, torej domačo žival.«