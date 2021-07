Hojs o svinjah, Janša pa tujim novinarjem pokazal filmček

Janša bruseljskim novinarjem kazal video o svobodi medijev

Notranji ministerje danes na informativnem sestanku za bruseljske novinarje ob začetku predsedovanja Svetu EU povzročil zmedo z izjavo, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji. Novinarji so posumili, da s tem misli podpredsednika Evropske komisije, a je Hojs to kasneje zanikal.Novinarji, ki so bili prisotni in so o tem tvitali, so danes Hojsa med drugim vprašali o tvitu, v katerem je komentiral incident z rumenimi jopiči na protivladnih protestih v Ljubljani z besedami »ne meči biserov med svinje«. Hojs pa je odgovoril, da ni nikogar označil za svinjo. Kasneje je dodal, da bi lahko po tem, kar je slišal v četrtek, morda tako označil nekoga drugega, a da te osebe ni na Prešernovem trgu, ampak sedi visoko v evropski birokraciji.Novinarji so najprej pomislili, da s tem najverjetneje misli Timmermansa. Izvršni podpredsednik komisije se namreč zaradi fotografije dveh slovenskih sodnikov s socialdemokratskima politikoma, ki jo je gostom kot domnevni dokaz politične pristranskosti sodstva pokazal premier, protestno ni udeležil skupinskega fotografiranja.Hojs se je na twitterju že odzval na interpretacijo svojega odgovora in pojasnil, da v mislih ni imel Timmermansa, ko je odgovarjal na vprašanje. Novinarji pa še vedno čakajo na uradni odgovor, koga je imel v mislih ...No, premier Janša pa je na brifingu na Brdu pri Kranju bruseljskim novinarjem pokazal video, ki po njegovem prikazuje stanje medijev v Sloveniji. Novinarji, ki so bili prisotni na brifingu in o tem tvitali, so med drugim zapisali, da Janša verjetno s prikazom videa ne bo dosegel želenega učinka. Drugi so prikaz označili za enega najbolj nenavadnih trenutkov novinarskih turnej, ki jih običajno ob začetku prevzema predsedovanja Svetu EU za skupino bruseljskih dopisnikov pripravijo predsedujoče države.Opozorili so še, da je Janša na brifingu očital evropskim poslancem, da lažejo. Zbranim novinarjem je še dejal, da kažejo enostransko podobo svobode medijev in dodal, da »ve, kdo so njihovi viri«.Novinarji so Janšo vprašali tudi glede incidenta z izvršnim podpredsednikom komisije Timmermansom, saj se zaradi fotografije dveh slovenskih sodnikov s socialdemokratskima politikoma, ki jo je gostom kot dokaz politične pristranskosti sodstva pokazal premier Janez Janša, protestno ni udeležil skupinskega fotografiranja. Timmermans je glede fotografiranja za medije pojasnil, da zaradi tega ne more biti na istem odru kot Janša.Janša pa je novinarjem danes glede dogodka odgovoril, da Slovenija ni kolonija ali članica drugega razreda. »Ponudili smo odgovore o vladavini prava. Če ti ni všeč resnica, potem je to tvoja težava« je dodal.