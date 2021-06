Hojs o tem, ali bi se upal sprehoditi med protestniki

Notranji minister Aleš Hojs je v pogovoru z Igorjem Pirkovičem v oddaji Odkrito na 3. programu TV Slovenija med drugim odgovoril na vprašanje, ali bi se upal sprehoditi med protestniki v Ljubljani, kot se je s tem pohvalil predsednik LMŠ Marjan Šarec. »Sem varovana oseba in v mnogih primerih odpovedujem varovanje, ker živimo v relativno varni držav in tega ne potrebujem. A v pregretem ozračju nikoli ne veš, ali se bo komu stemnilo na obrazu in bo zalučal kocko (granitno, op. p.) v glavo.« Sam meni, da Ljubljana ni pravi odsev razpoloženja v Sloveniji. »V večini svetovnih mest so ta bolj levo usmerjena zaradi nevladnih organizacij, LGBT-scene … Zato so tam pritiski večji. Sam hodim veliko po terenu in župani drugih mest po Sloveniji ne poročajo o takšnih incidentih«.



Po Hojsovih besedah je bil podatek o številu protestnikov na zadnjih protestih v Ljubljani pretiran, ko so mediji ocenili, da se je zbralo 40.000 ljudi. Po ocenah policije jih je bilo 12.000, sam je bil o številu ljudi sproti obveščan, čeprav je policija podala oceno šele po koncu protesta. Glede prioritet notranjega ministrstva pravi, da je ena od ključnih zadev sprejem zakona o delu v policiji. »Načrtujem, da bi stvari spremenili tako, da bo znotraj policije prišlo do zdrave fluktuacije, in če povem na pamet, da ne bi imeli komandirje policijskih postaj, ki tam sedijo že 30 let in niso 'zlizani' le z lokalno oblastjo, ampak tudi z lokalnim okoljem.«



Hojs ima v načrtu še nagrajevanje policistov in zakon o pooblastilih v policiji. Poudaril je še, da so policisti v zadnjih mesecih dobro opravljali svoje delo in da niso tukaj »le zato, da delijo rože, ampak da tudi ukrepajo, če je treba«.



