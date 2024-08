Neodgovorno: kljub slabi vremenski napovedi rinili v gore, nato pa klicali na pomoč (FOTO)

Letalska policijska enota je z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah tudi v sredo, 14. avgusta, obravnavala kar šest klicev na pomoč.

V tem tednu, do četrtka, je policijski helikopter v gore poletel že 11-krat. Teden prej je bilo reševanj 19, obremenjenost posadk in reševalcev pa se zelo stopnjuje predvsem zadnje tri tedne, ko je sezona dobila še dodaten zagon in je v gorah umrlo že pet ljudi.

Simbolična fotografija. FOTO: Pu Ljubljana

V ponedeljek so bila reševanja v dveh primerih nujna zaradi poškodb ob padajočem kamenju. Eden je med reševanjem zadel gorskega reševalca, v drugem primeru pa je na območju Triglava kamen priletel v zatilje pohodnice.

Upoštevajte vreme, načrtujte turo, imejte ustrezno opremo in obutev, dodatna oblačila, dovolj vode, kondicijo, hodite vsaj v dvoje. Domače seznanite s turo, imejte napolnjen telefon in vklopljene lokacijske podatke.

V torek je v Severni Triglavski steni med plezanjem padel alpinist in se zelo hudo poškodoval, nad planino Dobrenjščica je pohodnik zašel na nevaren teren in ga je bilo treba rešiti. Na Kobariškem stolu je umrl jadralni padalec.

Pohodniki opozoril ne jemljejo resno

V sredo so poleteli najprej na Kredarico zaradi onemoglosti in nato zaradi padca na območju slapu Kozjak, kjer pa je francoska pohodnica na kraju odklonila helikoptersko pomoč. V steni Velikega Draškega vrha je ekipa pozno popoldan zatem reševala še zaplezani osebi, na območju Korošice pa onemoglo pohodnico.

Še dve prijavi za reševanje sta bili med čakanjem na umiritev vremena zaradi neviht preklicani.

Ne silite v gore, sploh pa ne v alpinistične smeri, če obstaja verjetnost neviht! Če boste po nevihti mokri, nimate rezervnih oblačil ali pa vas bo strah, je to običajno zato, ker ste podcenjevali naravo in ker se na turo niste ustrezno pripravili

Ogromno težav je pohodnikom povzročila nevihta, ki se je ponekod razbesnela tudi v gorah. »Gre za dejavnik, na katerega mnogi velikokrat opozarjamo, a ga pohodniki pogosto ne jemljejo dovolj resno,« pravijo pri Policiji.

Helikopter je ta teden v gore poletel že 11-krat. FOTO: Policijska Uprava Kranj

Pri reševanju na Draškem vrhu sta bili plezalki okoli 16. ure približno 250 metrov pod vrhom gore, ko sta opazili, da se bliža nevihta, zaradi česar sta poklicali pomoč. Helikopter ju je lahko rešil šele okoli 19. ure, ko so se razmere umirile.

Upoštevajte vreme in ne hodite sami

»Glede na veliko število nesreč v gorah in klicev pohodnikov, da so v brezizhodnih situacijah, zato ponovno pozivamo k odgovornosti, previdnosti in premišljenim odločitvam,« so sporočili.

Upoštevajte vreme, načrtujte turo, imejte ustrezno opremo in obutev, dodatna oblačila, dovolj vode, kondicijo, hodite vsaj v dvoje, poudarjajo. Domače seznanite s turo, imejte napolnjen telefon in vklopljene lokacijske podatke!

V sredo je bilo klicev šest. FOTO: Policijska Uprava Kranj

V gore se odpravite zgodaj, saj se popoldan rade razbesnijo nevihte. Do takrat bodite, če je mogoče, že v dolini. Opazujte nebo in oblake, ob bližajoči nevihti se izogibajte izpostavljenim točkam, poiščite zavetje in počakajte, da se razmere umirijo. Če se znajdete na robu police, se pripnite z vrvjo.

Bodite samokritični

Ne silite v gore, sploh pa ne v alpinistične smeri, če obstaja verjetnost neviht! Če boste po nevihti mokri, nimate rezervnih oblačil ali pa vas bo strah, je to običajno zato, ker ste podcenjevali naravo in ker se na turo niste ustrezno pripravili!

»Naredite vse za svojo varnost, sprejemajte prave odločitve, bodite samokritični in zmanjšajte verjetnost, da bi se znašli v nevarnosti ali v nesreči. Ne dopustite niti najmanjše možnosti, da se vam lahko kaj zgodi,« so zapisali.

»Pohodnike, predvsem tujce, pa pozivamo, da izkoristite pomoč licenciranih planinskih in gorskih vodnikov, ki so strokovnjaki za gore in vas bodo s svojimi znanji najbolje obvarovati pred nevarnostmi,« so še sporočili s Policije.